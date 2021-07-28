2021/07/28 | 12:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس قسم قمرة القيادة في مكتب تصميم سوخوي نيكيتا دوروفيف، لمجلة “أرسنال أوتشيتستفو”، إن طياري المقاتلة الروسية من الجيل الخامس سو57- سيكونون قادرين على التحكم في الطائرة بحركات العين في المستقبل.

وأضاف أن إحدى المجالات الواعدة لتطوير النظام، والتي من خلالها سيتفاعل الطيار مع مقاتلته من الجيل الخامس، هي التحكم فيها عن طريق النظر، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال: “هذا أمر صعب.



الحدقة لدى الشخص تتحرك باستمرار، يقوم بمسح الفضاء.



يتم ذلك دون وعي، ونحن أنفسنا لا نلاحظ ذلك.



ومع ذلك، هناك بالفعل نماذج أولية لمثل هذا النظام- (شاشات في قمرة القيادة للمقاتلة)”.

وفي الوقت نفسه، أشار دوروفيف إلى أن “النظام يعمل الآن بشكل جيد على الأرض ، و”أثناء التحليق، كل شيء أكثر تعقيداً”.وذكرت سبوتنيك أن هناك خيارا آخر لتطوير واجهة سو57- وهو التحكم عن طريق الكلام.

التالي

منذ 58 دقيقة

بلينكن يعبر عن غضبه بعد اكتشاف شعار للنازية محفور في وزارة الخارجية

منذ ساعة واحدة

مشروع كيني يحول نباتات مائية إلى وقود للطهي

منذ ساعتين

موسكو تحشد وحدات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية

منذ ساعتين

الدفاع الأرمنية: مقتل 3 جنود في اشتباكات مع أذربيجان

منذ 3 ساعات

تمديد العزل العام في سيدني شهراً مع تزايد إصابات كورونا

منذ 14 ساعة

مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 بحادث سير شمال مصر

منذ 16 ساعة

دولة عربية تسجل هزتان ارضيتان خلال هذا اليوم

منذ 16 ساعة

مقتل شخص وإصابة 31 بانفجار غرب ألمانيا

منذ 17 ساعة

اليونسيف تدعو لإعادة فتح المدارس بدون انتظار التطعيم

منذ 19 ساعة

دولة عربية تستقبل أحدث وأول وسيلة نقل من نوعها في تاريخ البلاد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيارون الروس سيتحكمون في طائرات “سو-57” بأعينهم مستقبلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيارون الروس سيتحكمون في طائرات “سو-57” بأعينهم مستقبلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).