اعتصامات في النعمانية، ومحافظ واسط يعفي مدير الكهرباء

2021/07/28 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ شهد قضاء النعمانية اليوم اعتصاما جماهيريا احتجاجا على وضع الكهرباء وانخفاض ساعات التجهيز بصورة كبيرة .وقرر محافظ واسط محمد جميل المياحي اعفاء مدير كهرباء النعمانية ومنع استلامه أي موقع إداري في المديرية ، كما تم تكليف مدير فرع توزيع كهرباء واسط بإدارة القطاع من موقع ادنى لحين استقرار المنظومة الكهربائية في المدينة ومعالجة كافة الإشكالات الفنية والإدارية ./إنتهى

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