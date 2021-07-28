وزير التخطيط يزور المدينة الرياضية في البصرة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاقامة بطولة خليجي ٢٥

2021/07/28 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ زار وزير التخطيط خالد بتال النجم، يرافقه محافظ البصرة اسعد العيداني، المدينة الرياضية في البصرة، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاقامة بطولة خليجي ٢٥.ووجه النجم بتوفير متطلبات انجاز المنشآت التي لم تكتمل، ومنها الطريق السريع الرابط بين المدينة الرياضية ومطار البصرة الدولي./انتهى8

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