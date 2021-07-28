بالتعاون مع آسايش السليمانية..اعتقال 14 ارهابيا من داعش

2021/07/28 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، القبض على 14 إرهابياً بينهم قياديين في مناطق مختلفة.

وقال رسول في بيان: بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وباشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، وبجُهد نوعي ودقيق وجهت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـش الإرهابية، بعد إن تمكنت من القاء القبض على 14 إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد.

واضاف: بدأت العمليات بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المُكنى "أبو معاذ" في مُحافظة بغداد والذي أدلى بمكان بمعلومات عن مكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة.

واوضح: نفذ فُرسان الجهاز عملية نوعية فُككت من خلالها شبكة إرهابية مُكونة من 6 عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد حيث شهدت العملية جُهد دقيق امتاز بالسُرعة الاحترافية بُغية عدم هروب أحد عناصر هذه الشبكة المُرتبطة ببعضها البعض.

وقال: على ضوء معلومات استخبارية فورية نجح جهاز مُكافحة الإرهاب باحباط عملية لتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في مُحافظة ديالى بعد أن ألقت تشكيلات الجهاز القبض على العُنصر الإرهابي الذي حاول تنفيذ هذه العملية الجبانة.



كما تم إلقاء القبض على إرهابي في شمالي مُحافظة صلاح الدين.

واضاف: اختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياتهم الناجحة بعملية موجعة لما تُسمى كتيبة "القعقاع" جاءت بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بعد أن أُلقي القبض على قياديين من قيادتها وهم كُل من:

1- الإرهابي المُكنى (أبو علي) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية.

2- الإرهابي المُكنى (أبو خنساء) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة الدفاع الجوي.

PUKmedia متابعة

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