رويترز: القضاء التونسي يحقق في تلقي

2021/07/28 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن القضاء التونسي فتح تحقيقا مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزبي النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيهم أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019.

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