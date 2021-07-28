2021/07/28 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انتشال جثة عاملين بعد انهيار سقف منزل وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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