القبض على 14 أرهابيا قياديا في مناطق مختلفة من البلاد

2021/07/28 | 12:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز تمكن من تفكيك شبكة إرهابية مُكونة من (٦) عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد.

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