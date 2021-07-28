اندلاع حريق داخل سوق شعبي في مدينة الصدر

2021/07/28 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاربعاء، السيطرة على حريق اندلع داخل

مولدات اهلية في سوق شعبي بمدينة الصدر

شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، ان "فرق الدفاع

المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل

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