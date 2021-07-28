شاب عمره 24 عاما يخضع لعملية زرع رئتين بسبب فيروس كورونا

2021/07/28 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث مذيعة CNN، أليسين كاميروتا، مع بليك بارغاتسه البالغ من العمر 24 عامًا ووالدته شيريل نوكلو حول معركة بليك مع فيروس "كوفيد-19" التي أدت إلى خضوعه لعملية زرع رئتين.

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