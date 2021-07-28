2021/07/28 | 12:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمدة 3 أشهر.. تخويل مدير عام جديد لصحة ديالى (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/28 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمدة 3 أشهر.. تخويل مدير عام جديد لصحة ديالى (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمدة 3 أشهر.. تخويل مدير عام جديد لصحة ديالى (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).