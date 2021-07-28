محافظة بغداد تحذر: الشباب عازفون عن المشاركة بالانتخابات لهذا السبب

2021/07/28 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

حذرت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، من عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، بعد وصلت نسبتهم إلى أكثر من 50% بسبب نقص الخدمات وعدم توفير فرص العمل، حيث بلغت نسبة البطالة إلى 25% حسب احصاءات وزارة التخطيط.

وقال مستشار المحافظ صلاح النواف في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "المحافظة لديها اهتمام بالغ بموضوع حث الشباب على المشاركة في النشاطات السياسية وخلق نوع من الوعي لديهم بحقوقهم في هذا المجال، خصوصاً وان المشاركة في الانتخابات تعد من اهم مظاهر العمل السياسي الذي ينبغي للشباب ان يكون لديهم دور مهم فيه".

واضاف ان "المحافظة تركز على هذه شريحة الشباب وعملت مع المنظمات المحلية من اجل اشراكهم وتوعيتهم بالتنسيق مع ادارات المدارس والمساجد ورجال الدين والوجهاء والمسؤولين المحليين، الا انها لاحظت وجود عزوف لدى الشباب لتحديث بطاقاتهم البايومترية والمشاركة في الانتخابات بنسبة تزيد عن 50 %".

وأشار إلى أن "المحافظة تسلمت اكثر من 100ألف طلب تعيين لخريجين بمختلف الاختصاصات لكنها لم تتمكن من توفير الفرص لهذه الطلبات ما خلق نوعاً من عدم الثقة لديهم بالانتخابات نحو التغيير الى الافضل، فالنقص الحاصل في الخدمات وعدم توفير فرص عمل ملائمة للشباب تسبب بالعزوف".

ودعا النواف الحكومة إلى "التدخل من اجل حث المواطنين على تحديث البطاقات البايومترية وانجاح العملية الانتخابية بالشكل الامثل"، مبيناً أن "المحافظة يجب ان تسير باتجاهين نحو الشباب الاول هو توعيتهم وتحفيزهم نحو العمل وتطوير امكاناتهم بجميع المجالات التوعوية والثقافية، فضلاً عن اعداد الدراسات والخطط القابلة للتنفيذ لإزالة المعوقات التي تواجههم، حيث تمكنت من اشراك العديد من الشباب بدورات التنمية البشرية لخلق قادة مهمين بينهم وكذلك اشراكهم بالعمل الميداني التطوعي لتغليب الجانب الطوعي بالعمل".

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