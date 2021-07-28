2021/07/28 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن "المنبر العراقي" التابع لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم الأربعاء عن الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنبر العراقي يعلن الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنبر العراقي يعلن الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).