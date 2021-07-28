التعليم تعلن عن موعد تعديل الترشيح وتقديم خريجي السنة الدراسية السابقة

2021/07/28 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد لتعديل الترشيح وتقديم خريجي السنة الدراسية السابقة.وذكر بيان للوزارة : ان " وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت تاريخ 2021/8/15 موعدا لإطلاق وفتح الاستمارة الإلكترونية لتقديم الطلبة الراغبين الى قنوات تعديل الترشيح (العامة، ذوي الشهداء، النخبة) للمقبولين في للسنة الدراسية 2021/2020 والاستمارة الالكترونية للطلبة الذين لم يقدموا ضمن قناتي (القبول المركزي، ذوي الشهداء) من خريجي السنة الدراسية السابقة 2020/2019 بشرط عدم التحاقهم بالتعليم الموازي أو المسائي أو الأهلي أو كليات الوقفين"./انتهى8

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