الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ضربة كبرى

2021/07/28 | 13:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب “ضربة كبرى” تمكن خلالها من اعتقال 14 عنصراً من داعش.وذكر رسول في بيان، انه “بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وباشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، وبجُهد نوعي ودقيق وجهت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـش الإرهابية ، بعد إن تمكنت من القاء القبض على ( ١٤ ) إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد”.واضاف ان “العمليات ابتدأت بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المُكنى ” أبو معاذ ” في مُحافظة بغداد والذي أدلى […]

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