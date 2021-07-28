الصحة تطمئن العراقيين بشأن اللقاحات وتتفاوض لتغطية احتياجات العام المقبل

2021/07/28 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارةُ الصحةِ عن مفاوضاتٍ مع الدولِ المنتجةِ للقاحاتِ لتأمينِ كميةٍ لتغطيةِ العامِ المقبلْ وأكدت أن الشركةَ المنتجةَ للقاح فايزر تعهدتْ بإيصالِه عبرَ صناديقَ مبردةٍ إلى منافذِ التلقيح.

وقال مديرُ عامِ شركةِ كيماديا علي البلداوي انه تمَ التعاقدُ عليه فعليا مع شركة فايزر حتى الان هو اثنا عشرَ مليونِ جرعةٍ وهناك تفاوضٌ لإضافةِ خمسةِ ملايين جرعة موضحاً أن هناك خمسمئةِ ألفِ جرعةٍ من سينوفارم ستصل خلال يومين.

وتابع أن كميةَ لقاح استرازنيكا المتعاقدِ عليهِ هو ستةَ عشرَ مليونَ جرعةٍ تعملُ كوفاكس على توريدِها بشكلِ شحناتٍ تصلُ بالتتابعِ إلى العراق.

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