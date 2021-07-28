2021/07/28 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. جولة صباحية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع محافظ الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. جولة صباحية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع محافظ الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).