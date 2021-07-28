2021/07/28 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 2021/8/15 موعدا لإطلاق وفتح الاستمارة الإلكترونية لتقديم الطلبة الراغبين الى قنوات تعديل الترشيح (العامة، ذوي الشهداء، النخبة) للمقبولين في للسنة الدراسية 2021/2020 والاستمارة الالكترونية للطلبة الذين لم يقدموا ضمن قناتي (القبول المركزي، ذوي الشهداء) من خريجي السنة الدراسية السابقة 2020/2019 بشرط عدم التحاقهم بالتعليم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحدد موعد وضوابط تعديل الترشيح وتقديم خريجي السنة السابقة first appeared on النور نيوز.

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