إنتشال جثة عاملين نتيجة إنهيار سقف منزل وسط بغداد

2021/07/28 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنتشلت فرق انقاذ الدفاع المدني، جثة عاملين من تحت الركام بعد انهيار سقف منزل قيد الانشاء في منطقة كرادة مريم وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “أشركت فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها وزجت بالمعدات الانقاذ الثقيلة من اجل رفع كتل السقف الكونكريتية …

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