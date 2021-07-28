'حسم الأمر'.. المفوضية ترد رسميا على الاحزاب المنسحبة من الانتخابات المقبلة

2021/07/28 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا للانتخابات، الاربعاء، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه (28 تموز 2021)، انه "لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي".

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