شركة امريكية عملاقة ترفع دعوى ضد نفط البصرة

2021/07/28 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت شركة "إكسون موبيل"، دعوى تحكيم ضد

شركة نفط البصرة المملوكة للحكومة

العراقية بشأن محاولة شركة النفط

الأمريكية العملاقة بيع حصتها في حقل

(غرب القرنة 1) النفطي العملاق.

وقالت المتحدثة باسم الشركة ل

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