2021/07/28 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من

ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ في أوامر تعيين

تدريِّيسين وعقود خدمةٍ بإحدى

الكليَّات الأهليَّة في محافظة كربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها عن تفاصيل العمليَّ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. النزاهة تضبط أسماء وهمية في قوائم رواتب إحدى الكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. النزاهة تضبط أسماء وهمية في قوائم رواتب إحدى الكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).