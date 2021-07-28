ألمانيا تعلن تطعيم 50% من سكانها ضد فيروس كورونا

2021/07/28 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن

أكثر من نصف سكان البلاد تلقوا مكونين

من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في صفحته على "تويتر":

"كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم

الآن، سيكون

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