رغم ردود الفعل العنيفة.. فيسبوك تواصل خطط إطلاق

2021/07/28 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت "فيسبوك" يوم الثلاثاء عزمها على إطلاق منصة "إنستغرام" للأطفال دون سن الـ13 عامًا، رغم ضغوط المشرعين للتراجع عن الخطة، بينما أعلنت في الوقت نفسه عن تحديثات جديدة لمعالجة المخاوف بشأن سلامة المستخدمين الأصغر سنًا على منصاتها.

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