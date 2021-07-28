الموقف الوبائي في النجف: مئات الإصابات الجديدة

2021/07/28 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، إنه "تم اجراء 1456 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أنه "تم تسجيل 310 إصابة جديدة، مقابل 388 حالة شفاء، فيما تم تسجيل وفيات".

وأشارت المديرية إلى انه "من بين الاصابات (17) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 77092

مجموع حالات الشفاء : 70347

مجموع الوفيات : 611

مجموع الحالات تحت العلاج : 6134

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4686".

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