بعد سبع سنوات من الإبادة الايزيدية، الايزيديون بين ديمومة المعاناة وشرطية العودة

2021/07/28 | 14:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطان محمود الخرو بسبب فقدان البعد الستراتيجي في التخطيط ورسم السياسات في اطرنا الوطنية ومؤسساتنا العاملة في هذا الحقل، فقد ترك امر ابن المخيم الممثل لمعاناة النازحين لنفسه، فمن قوي من هؤلاء على الخروج من المخيم او حتى الهجرة خارج البلد المقيم فيه الى بلد اجنبي اوروبي فلا بأس بذلك، اما السعي وطنياً للتخفيف من …

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