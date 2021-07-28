2021/07/28 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر قضائي لرويترز إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب سياسية بينها حزباً النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو (تموز) قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.

التالي

منذ 47 دقيقة

الرئيس الإيراني المنتخب يتسلم مهام منصبه في 5 اب

منذ ساعتين

الطيارون الروس سيتحكمون في طائرات “سو-57” بأعينهم مستقبلاً

منذ 3 ساعات

بلينكن يعبر عن غضبه بعد اكتشاف شعار للنازية محفور في وزارة الخارجية

منذ 3 ساعات

مشروع كيني يحول نباتات مائية إلى وقود للطهي

منذ 4 ساعات

موسكو تحشد وحدات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية

منذ 4 ساعات

الدفاع الأرمنية: مقتل 3 جنود في اشتباكات مع أذربيجان

منذ 5 ساعات

تمديد العزل العام في سيدني شهراً مع تزايد إصابات كورونا

منذ 16 ساعة

مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 بحادث سير شمال مصر

منذ 18 ساعة

دولة عربية تسجل هزتان ارضيتان خلال هذا اليوم

منذ 18 ساعة

مقتل شخص وإصابة 31 بانفجار غرب ألمانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب بينها النهضة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب بينها النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).