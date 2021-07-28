العمل تكشف عن حجم العجز في رواتب شبكة الحماية

2021/07/28 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن حجم العجز الحاصل في رواتب شبكة الحماية للأشهر المتبقية من العام الحالي، فيما أشارت إلى أن نسبته وصلت إلى إلى 80 مليار دينار.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الاموال المخصصة للهيئة خفضت من خمسة تريليونات الى ثلاثة تريليونات و500 مليار دينار، كما تمت مناقلة 70 مليار دينار الى هيئة ذوي الاعاقة، ما ادى الى عدم امكانية فتح شمول جديد للإعانات، فضلاً عن مناقلة تريليوني دينار من الاموال المخصصة للهيئة الى تنمية الاقاليم".

وأضافت أنه "هيئة الحماية تمنح حاليا اعانات الى مليون و400 ألف اسرة، اي نحو اربعة ملايين و480 ألف فرد بمعدل 300 مليار دينار شهريا، حيث تمت زيادة مبلغ الاعانة للأسر المستفيدة، واصبح 275 ألف دينار لأسرة الرجل، و325 ألف دينار لأسرة المرأة، ومنحت بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي".

وأوضحت سجاد أن "هناك 750 ألف موافقة سابقة لدى الهيئة، ادخل بموجبها بحدود 189 ألفا منها بقاعدة بياناتها، بيد انه لا يمكن منحها الا بعد ورود تخصيصات مالية جديدة اما عن طريق المناقلة او اقرار موازنة تكميلية"، محذرة المواطنين من "عدم التعامل مع المعقبين او المكاتب الوهمية او الاشخاص المبتزين الذين يوهمونهم كذبا بأنهم شملوا بإعانات شبكة الحماية".

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