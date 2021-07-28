محافظة جديدة تعلن غدا الخميس عطلة في دوائرها

2021/07/28 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.وقال مراسل (بغداد اليوم )، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة الديوانية ليوم غد الخميس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.وأضاف ان القرار يأتي استمرارا لتقليص ساعات الدوام في دوائر المحافظة بسبب تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة وتجاوزها نصف درجة الغليان.

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