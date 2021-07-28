النزاهة تضبط اسماء وهمية في قوائم رواتب احدى الكليات الاهلية

2021/07/28 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أسماء وهميَّة في أوامر تعيين تدريسيين وعقود خدمةٍ باحدى الكليَّات الأهليَّة في محافظة كربلاء.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إلى:" ان ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، ضبطت أوامر تعيين لتدريسيين وعقود خدمة في إحدى الكليات الأهليَّة الجامعة"، مُوضحةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ لأساتذةٍ مُسجَّلة في قوائم الرواتب تعود لعام 2015، بالرغم من كونهم ليسوا على ملاك الكليَّة.وتابعت الدائرة :" ان عمليات التحري والتقصي التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى أنَّ الأسماء الوهميَّة التي تمَّ ضبطها في قوائم الرواتب شملت (5) من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن أربعةٍ آخرين يحملون شهاداتٍ دون ذلك". واضافت انه :" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّـة التي نُفِّذت؛ بناءً على مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ لاتّخاذ الاجراءات القانونيَّـة المُناسبة"./انتهى7

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