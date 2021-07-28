الكعبي : عيد الغدير الاغر يجب ان يكون يوما تتعلم منه الانسانية اسس الحكم الرشيد

2021/07/28 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء ، بمناسبة حلول عيد الغدير الأغر ، اليوم الذي نصب فيه الخالق الجبار ، الامام علي بن ابي طالب ( عليه السلام) سيد الوصيين وقائد الغرّ المُحجلين ، خليفة له ولرسول الله على الارض .وقال الكعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا و القائد مقتدى الصدر والأمة الاسلامية جمعاء بعيد الغدير الأغر، سائلا الباري عز وجل ان يمنّ على شعبنا وامتنا بمزيد من التقدم والرفعة والتكاتف لتحقيق تطلعات المسلمين في الحياة الحرة الكريمة ومستقبلا زاهرا لأجيالنا القادمة بإذنه تعالى ".وقال الكعبي :" ان عيد الغدير الأغر يجب ان يكون يوماً تتعلم منه الإنسانية أسس الحكم الرشيد ووضع اللبنات الاولى لقيم المواطنة ودرساً بليغاً نستلهم منه مباديء الإنسانية والعدالة ورفض الباطل وتأسيس مبدأ ثابتاً للإصلاح من خلال دراسة شخصية الامام علي الذي حرص على نشر الحكم الرشيد ومحاربة الظلم والفساد والمساواة بين الأديان ولا ننسى كلمته المأثورة التي أصبحت شعارا للتعايش بين الأديان حين قال " الناس صنفان اما نظير لك في الخلق او اخ لك في الدين " وهنا لم يفرق بين مسلم او يهودي او نصراني في الحكم ، وهذا دليل على ان الإسلام هو دين التسامح والإنسانية ونبذ التطرف .واضاف:" على الأمة الإسلامية وجميع الأمم الأخرى ان تتعاون وتتكاتف وتوحد صفوفها لنبذ كل ما يتعلق بالطائفية والتطرف والعنصرية ، مشيرآ الى ان الامام علي " عليه السلام " وضع منهاجاً رصيناً للإنسانية وعلينا تنفيذ هذا المشروع عبر محاربة الفساد والظلم والتفكك ، وان نهجه القويم أكبر من ان ينحصر داخل أمة واحدة بل كان ولا يزال أساس بناء الدولة الفاضلة وضمان حياة كريمة لجميع بني البشر"./انتهى7

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