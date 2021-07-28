في محاكمة سرية.. الحكم على ملياردير صيني بالسجن 18 عاما بتهمة

2021/07/28 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة صينية بسجن قطب الزراعة سان دوو لمدة 18 عاما، الأربعاء، لإدانته بسلسلة جرائم تشمل "إثارة القلاقل" بعدما جرت محاكمة الملياردير المدافع عن حقوق الإنسان بشكل سري.

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