النزاهة تضبط أسماء وهمية على قائمة رواتب جامعة أهلية

2021/07/28 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ في أوامر تعيين تدريِّيسين وعقود خدمةٍ بإحدى الكليَّات الأهليَّة في محافظة كربلاء.قالت الهيئة في بيان، انه “تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، من ضبط أوامر تعيين لتدريّيسين وعقود خدمة في إحدى الكليات الأهليَّة الجامعة، مُوضحةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط أسماءٍ […]

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