2021/07/28 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، الاربعاء، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالايعاز لإجراء التحقيق في وفاة الشاب (هشام محمد هاشم) الذي توفي اثر "تعذيبه" في مديرية مكافحة اجرام.

وذكر مدير مكتب حقوق الانسان مهدي التميمي لـ NRT عربية، (28 تموز 2021)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت يوم امس خبر مؤلم بوفاة الشاب هشام محمد هاشم الخزعلي الذي كان موقوفا في مديرية مكافحة اجرام البصرة، واعربوا اهل الموقوف المتوفي عن سخطهم والمهم بوفاة ابنهم والذين فوجؤا بحقيقة تعرضه للتعذيب".

واضاف التميمي، انهم "طالبوا بتحقيق عاجل وعادل واعطاء كل ذي حق حقه للوقوف على حقيقة الامر".

واشار الى ان "المكتب وجه رسالة وطلب الى رئيس اللجنة الامنية العليا ومحافظ البصرة اسعد العيداني بالايعاز لاجراء التحقيق ولانصاف الضحية"، مؤكدا ان "المكتب يتابع القضية كما قام بزيارة مديرية جرائم البصرة للتحقق وجمع المعلومات وبانتظار تقرير الطبابة العدلية".

واوضح التميمي، انه "عند وصولنا الى الحقائق سنقوم بطرحها امام الرأي العام والمجتمع البصري الكريم، وعزائنا لاهل المتوفي".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 'هشام'.. حقوق الانسان لـNRT: دخلنا مديرية جرائم البصرة ووجهنا نداء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 'هشام'.. حقوق الانسان لـNRT: دخلنا مديرية جرائم البصرة ووجهنا نداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).