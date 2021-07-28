المفوضية ترد على المنسحبين: لاقيمة قانونية للانسحاب من الانتخابات

2021/07/28 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا للانتخابات،

اليوم الاربعاء، عدم وجود قيمة قانونية

للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة

الغلاي، في بيان مقتضب، انه "لاقيمة

قانونية للمنسحبين من

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