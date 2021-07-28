2021/07/28 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم الأربعاء، الراغبين

بالعمل بصفة "موظّف اقتراع" إلى الإسراع

بإتمام عملية التسجيل قبل انتهاء

الموعد المحدد لها.

وقالت المفوضية في بيان، إنه "مع بدء

العدّ ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية توجه دعوة للراغبين بالعمل بصفة "موظّف اقتراع") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية توجه دعوة للراغبين بالعمل بصفة "موظّف اقتراع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).