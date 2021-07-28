تحديث.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام يوم غد الخميس

2021/07/28 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت محافظة جديدة لقائمة المحافظات

التي اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم

غد الخميس.

واعلنت محافظة البصرة عن "تعطيل الدوام

الرسمي ليوم غد الخميس" مؤكدة ان "ذلك

يأتي بمناسبة عيد الغدير الاغر".

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