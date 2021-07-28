مفوضية الانتخابات: لا قيمة قانونية للمقاطعين.. باب الانسحاب مغلق

2021/07/28 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء، إن لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة بالانتخابات.وقالت علاي، في بيان مقتضب: “لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات، بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي”.في وقت سابق من اليوم، أعلنت جبهة الحوار الوطني، والمنبر العراقي مقاطعتهما للانتخابات، […]

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