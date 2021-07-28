2021/07/28 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة مهارية فنية بين لاعبي المنتخب السعودي، سلمان الفرج وعبدالرحمن غريب، أمام النجم البرازيلي داني ألفيس، في مباراة المنتخبين التي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد لصالح راقصي السامبا في آخر مباريات "الأخضر" بأولمبياد طوكيو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمام داني ألفيس.. السعوديان سلمان الفرج وعبدالرحمن غريب يستعرضان مهاراتهما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمام داني ألفيس.. السعوديان سلمان الفرج وعبدالرحمن غريب يستعرضان مهاراتهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).