مصرف الرافدين يعلن إطلاق رواتب موظفي جامعات وكليات تابعة لوزارة التعليم

2021/07/28 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

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الرافدين: توزيع رواتب موظفي عدد من الجامعات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي عن طريق ادوات الدفع الالكتروني

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