10 مفقودين بغرق قارب يقل مهاجرين من اقليم كوردستان

2021/07/28 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين يوم الاربعاء، ان عدد المفقودين بحادث غرق قارب يقل مهاجرين اغلبهم من اقليم كوردستان، بلغ 10 مفقودين.

وكان روا بابان ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في اليونان قد اعلن خلال الاسبوع المنصرم:

وقال آري جلال مسؤول مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان قاربا يقل 45 مهاجرا اغلبهم من اقليم كوردستان غرق، مساء الخميس، قرب، جزيرة كريت اليونانية، موضحا، انه تم انتشال 36 مهاجرا، فيما البحث مستمر عن 9 مفقودين، مؤكدا ان السلطات اليونانية مازالت تواصل البحث عن المفقودين.

واضاف جلال: ان المخاطبات مستمرة مع الجهات اليونانية لمعرف مصير المفقودين، وعددهم 10، مؤكدا استمرار الجهود البحث لانتشالهم.

PUKmedia خاص

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