2021/07/28 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعلى منذ تفشيه..



العراق يسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات بكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعلى منذ تفشيه.. العراق يسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعلى منذ تفشيه.. العراق يسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).