العراق يسجل أعلى معدل اصابات منذ تفشي كورونا

2021/07/28 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاربعاء.

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