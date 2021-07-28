فرنسا توزع 71 مليون جرعة من لقاحات كورونا

2021/07/28 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن توزيع 71.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ681 ألفاً و465 جرعة في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 30 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 09ر6 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و883 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و26 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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