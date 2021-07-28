وزير النفط العراقي لـ

2021/07/28 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، أن حكومة بلاده تعتبر الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أولوية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد، نافيا، من جهة أخرى، وجود أي "تدخل صيني" في السياسات النفطية العراقية.

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