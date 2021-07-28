الخطر مستمر.. العراق يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا- عاجل

2021/07/28 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي لهذا اليوم ، مسجلة أعلى حصيلة إصابات يومية منذ دخول الجائحة للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنها "سجلت 13515 إصابة جديدة بالفيروس قابلتها 8217 حالة تعافٍ منه".وأضافت إن "عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 66 حالة ، فيما بلغ عدد متلقي اللقاح 117078 شخصاً".

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