القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب من بينها النهضة

2021/07/28 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب من بينها حركة النهضة الذي ينتمي له رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بشأن تلقيها تمويلات خارجية أثناء الانتخابات.

وقال الدالي إن "التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بهم بتهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".

وتأتي هذه القرارات بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

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