ارتفاع كبير باصابات كورونا في العراق .. والعدد يتجاوز 13 الفا

2021/07/28 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 13515 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقابل 8217 حالة شفاء و66 حالة وفاة، في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى5

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