حكمنا الدولي يقود قمة استراليا وايطاليا بكرة السلة بنجاح

2021/07/28 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قاد حكمنا الدولي بكرة السلة احمد علي الشويلي مباراة استراليا وإيطاليا التي أقيمت ظهر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.وانتهت المباراة بفوز منتخب أستراليا بنتيجة ٨٦ - ٨٣ , وشهدت ندية و تألقا في إدارتها من قبل حكمنا الدولي احمد الشويلي باداء مميز.وتأتي مشاركة احمد الشويلي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الأداء المميز بالواجبات التي أسندت له من قبل الاتحاد الدولي للعبة ، وبالتالي اعتماده ضمن حكام الأولمبياد./انتهى

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