2021/07/28 | 16:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي بآخر لقاء بحكومة روحاني: أداء هذه الحكومة كان مرضيا في بعض الملفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/28 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي بآخر لقاء بحكومة روحاني: أداء هذه الحكومة كان مرضيا في بعض الملفات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي بآخر لقاء بحكومة روحاني: أداء هذه الحكومة كان مرضيا في بعض الملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).