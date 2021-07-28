جمانة الغلاي: لا قيمة قانونية لانسحابات المرشحين والانتخابات ستجري بموعدها

2021/07/28 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المفوضية العليا للانتخابات، الاربعاء، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، انه لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في العشرين من حزيران الماضي.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

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